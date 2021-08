Cannavacciuolo: “Bakayoko? A Napoli non ha inciso, non sentiremo la mancanza”

Il noto chef e tifoso del Napoli Antonino Cannavacciuolo ha parlato di Tiemoué Bakayoko e della sua annata in azzurro. Le dichiarazioni

Il noto chef e tifoso del Napoli Antonino Cannavacciuolo ha parlato di Tiemoué Bakayoko e della sua annata in azzurro. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Bakayoko non ha inciso tanto al Napoli, non sentiremo questa grande mancanza. Parliamo di un buon giocatore che a Napoli non ha dimostrato forse il proprio valore". Faivre, Corona e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.