Candela: “Maignan sta dimostrando di essere un grande portiere” | News

Intervistato da 'Tuttomercatoweb', Vincent Candela ha parlato del Milan e di Mike Maignan. Queste le dichiarazioni dell'ex calciatore della Roma: "Non ho visto tutte le partite del Milan. Per i rossoneri non sarà facile, quando uno vince l'anno dopo è sempre diverso. Ma Maignan sta dimostrando di essere un grande portiere: vediamo, è ancora presto".