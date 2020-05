Calhanoglu: “Terim? Ne parlavamo con Gattuso, lo adorano tutti”

MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan, ha parlato dell’ex tecnico rossonero Fatih Terim. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di ‘BEIN SPORTS’: “Abbiamo parlato con l’insegnante Fatih in vacanza. Siamo molto amici. Qui rispettano molto il tecnico turco. Posso dire che ha lasciato un segno qui. Quando dici “Fatih Terim”, dicono subito “L’Imperatore!”. Questo è un orgoglio sia per me che per la Turchia. Con Gattuso ne parlavamo molto. Tutti ne parlano e pensano bene di lui. Anche a Firenze lo adorano”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓