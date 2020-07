Calhanoglu: “Punizioni? Difficile togliere la palla a Ibrahimovic…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu, centrocampista offensivo del Milan, ha parlato del suo rapporto con le punizioni ai microfoni di ‘Goal’. Un retroscena anche su Zlatan Ibrahimovic e Jesus Suso: “L’allenatore decide chi le batte. Quando ero a Leverkusen, il mio allenatore decise di affidarle solo a me. Se qualcuno si avvicinava alla palla, si arrabbiava. Sapeva che mi sento meglio quando sono solo sul pallone, così posso concentrarmi di più. Qui avevo Suso e ora Zlatan, a lui è difficile togliere la palla… (ride, ndr). Voglio segnare su punizione e so che posso farcela. Se rimango solo, la fiducia in me è più forte. Quando tiro i calci di punizione, voglio rimanere da solo sulla palla e posso decidere cosa fare. Quando c’è qualcun altro, allora ci sono altre idee. Piccole cose ma per me fa la differenza”.

