Caldara: “Spero in un riscatto dello Spezia per iniziare un ciclo importante”

Intervistato da 'La Nazione', Mattia Caldara ha parlato della sua esperienza vissuta fin qui allo Spezia. Queste le sue dichiarazioni: "Gli spezzini mi stanno facendo sentire parte integrante della città. Amo la tranquillità e la serenità che si respirano, le bellezze del paesaggio e il mare. Mi trovo bene, mi piace stare qui e a livello fisico non ho più problemi. Voglio mantenere la categoria e spero in un riscatto per iniziare un ciclo importante".