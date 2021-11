Caldara: “Al Milan infortuni gravi uno dietro l’altro, non è stato facile”

Mattia Caldara, difensore del Venezia, ha espresso tutta la sua delusione per i numerosi infortuni durante la sua esperienza al Milan

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Mattia Caldara ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo i numerosi infortuni subiti durante la sua avventura al Milan. Queste le parole del difensore del Venezia, che pare adesso stia tornando ai suoi livelli. "Ho avuto infortuni uno dietro l'altro, e gravi. Per rientrare ci mettevo sempre qualche mese e ogni volta che mi sentivo vicino a stare bene arrivava un altro k.o. più pesante. Questa cosa l'ho subita mentalmente, non lo nego. Non è stato per niente facile, ma dentro di me c'è sempre stata la speranza che una volta che avessi raggiunto un certo equilibrio psico-fisico, sarei tornato quello dell'Atalanta".