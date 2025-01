Zola: “Rashford un po’ mi ha deluso, è stato molto incostante ma…”

Gianfranco Zola, ex attaccante in Serie A e in Premier League, così su Marcus Rashford, obiettivo di calciomercato del Milan

Gianfranco Zola , ex attaccante di Cagliari , Napoli , Parma e Chelsea , nonché della Nazionale Italiana , ha parlato di Marcus Rashford ( Manchester United ) e Kyle Walker ( Manchester City ), obiettivi del Milan in questo calciomercato invernale, in un'intervista esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Su Rashford attaccante utile per il Milan e su quello che potrebbe dare: «Parlare di Rashford per me è ... un tasto dolente perché, fin da quando era ragazzino, l’ho sempre reputato un giocatore forte, uno capace di fare la differenza. Un po’ invece mi ha deluso perché poteva dare molto di più: ha alternato grandi stagioni, come quella di due anni fa, a stagioni deludenti come la scorsa. È stato parecchio incostante. Lui è sicuramente veloce e forte tecnicamente. In Italia potrebbe avere un rendimento importante, ma dipende da lui: per me da anni poteva essere l’MVP della Premier e invece non lo è mai stato».