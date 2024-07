Moggi: “Douglas Luiz buon colpo per la Juventus, ma Zirkzee al Milan…”

Sull'Inter : "Squadra da battere? Assolutamente sì, l'Inter resta la squadra da battere e la favorita per vincere lo Scudetto. Anche la Juve si sta rinforzando, mentre il Napoli ha fatto un grande colpo come Antonio Conte. La battaglia per il titolo sarà sicuramente più aspra l'anno che verrà".

Sul miglior colpo: "Secondo me siamo ancora in attesa del grande colpo. Credo che la Juve, prendendo Douglas Luiz, abbia acquistato un giocatore molto importante. Se fosse andato a buon fine il trasferimento di Zirkzee al Milan, sarebbe stato quello il miglior colpo. Ma per me siamo ancora in attesa".