Behrami: “Icardi al Milan? Era una provocazione all’Inter, ma…”

Intervenuto a Dazn, durante Step On Football, Valon Behrami ha parlato del Milan e di Mauro Icardi, attaccante accostato ai rossoneri. Il centravanti argentino, ora al Galatasaray, fu consigliato proprio dall'ex centrocampista della Lazio, ma Behrami ha voluto sottolineare che la sua era più una provocazione nei confronti dell'Inter, ex squadra di Icardi. Il Milan, infatti, è alla ricerca di un attaccante che possa fare la differenze e chissà che proprio il centravanti argentino non torni di moda per il reparto offensivo dei rossoneri. Ecco, di seguito, le parole di Behrami.