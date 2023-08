Gentile: “Il Milan ha lavorato con rapidità e grande competenza”

Il noto giornalista Riccardo Gentile ha commentato in diretta su Sky Sport 24 i numerosi acquisti dei club, soffermandosi però su quelli del Diavolo che l'hanno incuriosito: "Il Napoli è giusto che abbia attenzione attorno a sé essendo campione d'Italia. L'Inter è un'ottima compagine e lotterà per lo scudetto, già l'anno scorso doveva farlo. Il Milan invece mi ha stupito per la velocità e la grande competenza con cui ha sostituito un addio pesante come quello di Tonali. Ora bisogna vedere come si ambienteranno certi giocatori ad una nuova realtà come la Serie A". Gazidis torna a parlare del Milan: le sue dichiarazioni >>>