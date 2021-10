Corrado (Presidente Pisa): “Lucca? Non ci sono trattative in corso”

Lorenzo Lucca, bomber del Pisa classe 2000, piace molto al Milan ed alle altre big della Serie A. Ma i toscani non hanno fretta di cederlo ...

Lorenzo Lucca , classe 2000 , bomber del Pisa autore di 6 gol in 7 partite di questa edizione della Serie B , piace, come noto, alle grandi del massimo campionato. Oltre a Inter e Juventus , dunque, c'è anche il Milan su Lucca: i rossoneri lo hanno monitorato più volte in questi mesi ed avrebbero intenzione, secondo i 'rumors' di calciomercato , di provare a bloccarlo a gennaio per la prossima stagione, 2022-2023.

"Ci abbiamo messo un anno e mezzo per prenderlo, adesso non abbiamo certo fretta di lasciarlo andar via - ha detto il patron dei toscani -. Non ci sono trattative in corso, deve fare un percorso di crescita e non vogliamo fargli accelerare i tempi" le parole di Corrado su Lucca.