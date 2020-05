Calciomercato Milan – Borghi: “Partenza di Donnarumma? Non è scontata”

CALCIOMERCATO MILAN – Stefano Borghi, giornalista sportivo, ha parlato sul suo canale ‘YouTube‘ del futuro di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, dato in questo periodo sempre per partente ma che, a suo dire, alla fine potrebbe anche restare a giocare nel Milan la prossima stagione.

Queste le dichiarazioni di Borghi su Donnarumma: “Secondo me non è così scontata una sua partenza: innanzitutto dovrebbe esserci una monetizzazione significativa; poi se Donnarumma andasse via dal Milan lo farebbe per essere titolare in una squadra importante. Le porte dei top club sono praticamente tutte occupate“.

“In Italia si era parlato della Juventus che però ha Wojciech Szczęsny e Gianluigi Buffon – ha proseguito Borghi -. Barcellona e Real Madrid hanno Marc-André ter Stegen e Thibaut Courtois, l’Atlético Madrid ha Jan Oblak. In Inghilterra sono tutte coperte: il Liverpool ha Alisson Becker, il Manchester City ha Ederson, il Manchester United ha David De Gea, il Chelsea ha Kepa, al Tottenham c’è Hugo Lloris. Il Bayern Monaco ha ritrovato Manuel Neuer ai suoi livelli…”.

"Potrebbe essere il Borussia Dortmund, volendo potrebbe essere anche il RB Lipsia nel caso in cui volesse fare investimenti per diventare una big stabile… Ci sarebbe però il problema della lingua e dell'adattamento e non mi sembrano destinazioni così affascinanti ed irrinunciabili", ha concluso Borghi su Donnarumma.