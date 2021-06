Calciomercato Milan – Borghi: “Kaio Jorge è un talento straordinario”

Intervenuto sul proprio canale YouTube, il giornalista Stefano Borghi ha parlato di Kaio Jorge, obiettivo di calciomercato del Milan

"Kaio Jorge per me è un talento straordinario non solo per le potenzialità che ha ma anche per la crescita enorme e preziosissima dell’ultimo anno. E’ un 2002, è emerso come grande goleador, 9 puro, valanga di rete, un mondiale giovanile vinto da cavaliere. Nell’ultimo anno grazie al lavoro degli allenatori che ci sono stati è diventato moderno. Gioca da 9, ma viene anche indietro, quasi come un falso 9. Si integra benissimo con due ali che vanno a fare gli attaccanti o con un’altra punta alla quale può girare intorno con facilità. E’ un ragazzo da pesare nel calcio europeo, però per me è un talento veramente grande".