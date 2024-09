Calciomercato – Raiola: “Balotelli vuole l’Italia”. Spunta il Palermo

Enzo Raiola ha rilasciato un'intervista a Tuttosport nella quale cita diversi possibili colpi di calciomercato dell'ultima sessione. Il procuratore ha trattato anche il tema Mario Balotelli . L'ex Milan è stato associato a diversi club nell'ultima estate, ma lui ha sempre dichiarato di voler l'Italia. Come spiega anche Raiola, 'super Mario' ha avuto diverse opzioni in giro per l'Europa, ma a 34 anni ha voglia di un progetto stimolante in Italia. Ecco le parole del procuratore:

Raiola su Balotelli

"“Lui vorrebbe restare in Italia. Ha avuto moltissime richieste fuori Europa, ma spera di restare vicino a casa. Ci sono state delle chiacchierate con alcuni club, ma restiamo in attesa, non dovesse sbloccarsi nulla vedremo nei prossimi mesi di riprendere certi discorsi. Il Palermo? Quando parliamo dei rosanero, parliamo di un’A2, non di una B. Non è un problema di serie, serve il progetto giusto per Mario."