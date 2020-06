Calciomercato Inter – Nainggolan apre al Cagliari: “Dipende da Giulini”

CALCIOMERCATO INTER – Il futuro di Radja Nainggolan quale sarà? Il centrocampista belga è in prestito al Cagliari, ma di proprietà dell’Inter, dove dovrebbe tornare a fine stagione. Queste le dichiarazioni del calciatore, intervistato a Sky Sport.

“Non so niente, non ho sentito nessuno. Io sono sereno. Finisco quest’anno, poi vedremo. Se il presidente avrà voglia di fare uno sforzo, io ci sto“.

“Io mi metto sempre a disposizione, così come i compagni fanno con me. Due giorni fa mi sono messo da solo in gruppo perché mi sentivo pronto. Un po’ mi gestisco, un po’ do. È bello giocare con questo gruppo”.

MILAN-ROMA: SEGUI LA DIRETTA LIVE >>>