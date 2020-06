Calciomercato Inter – Marotta: “Ecco il futuro di Lautaro Martinez”

CALCIOMERCATO INTER – Il dirigente dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Lautaro Martinez. L’argentino è da tempo corteggiato dal Barcellona e da Leo Messi, che lo vorrebbe in blaugrana anche pensando al Mondiale 2022 con l’Argentina.

“È lusingato dall’attenzione dei grandi club. Una piccola tentazione è umana, che sia oggetto di attenzioni di mercato è risaputo, ha fatto una stagione straordinaria, è giovane e ha tante qualità. Distratto dalle voci? Una partita da sola non fa testo, non va valutato per prestazione fatta con il Napoli ma per quanto fatto prima”.

“L’Inter è una società che non intende vedere i propri migliori giocatori, se un giocatore non manifesta la volontà di andare via ce lo teniamo stretto. E Lautaro Martinez non ha mai manifestato concretamente la volontà di andare via. Sono molto ottimista che possa restare anche l’anno prossimo”.

Sul futuro del club nerazzurro: “C’è un azionista che garantisce stabilità societaria. La famiglia Zhang dà tutto questo, sta a noi adeguarci alle direttive. I risultati positivi si sono visti dall’arrivo di Conte, ora vogliamo continuare così per toglierci delle soddisfazioni”.

Infine sulla ripartenza della Serie A: “La gente vuole tornare alla normalità. Il calcio è un fenomeno sociale, dobbiamo alleviare la sofferenza che tante famiglie hanno patito. Attraverso il calcio c’è voglia di spensieratezza e felicità. Questo è il motivo principale che ha portato alla ripartenza. Obiettivo raggiunto anche grazie al lavoro di Gravina e Dal Pino”.

