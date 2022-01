Calciomercato – Ds Cesena: “Berti? Il Milan è interessato. In estate…”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il club rossonero è interessato al giovane Tommaso Berti. Ecco le parole del ds Moreno Zebi

Sul perchè l'affare con il Milan è saltato in estate : "E’ stata una questione di tempistiche più che altro. L’offerta è arrivata nei giorni finali e non c’è stato il tempo giusto per andare avanti. Ma siamo sempre pronti ad ascoltare il Milan. Ho un rapporto molto buono con i dirigenti rossoneri”.

Sulla nuova offerta del Milan per Berti: "Ci sono stati dei passaggi formali, posso confermare l’interesse del Milan, ma per ora ancora nessuna offerta. Siamo sempre aperti a parlare con il club rossonero, per noi è motivo di orgoglio. Ma chiaramente non è l’unico club di serie A interessato a Berti. Interesse del Sassuolo? Si ma credo che non andranno alla ricerca di un giocatore con quelle caratteristiche in questa sessione di mercato". Intanto il Milan anticipa l'arrivo dell'attaccante.