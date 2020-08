Calciomercato Atalanta – Sorpresa Hateboer: “Voglio andare via”

ULTIME NOTIZIE MERCATO ATALANTA – Le dichiarazioni di Hans Hateboer a sorpresa: vuole lasciare i bergamaschi entro questa sessione di mercato. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Voetbal International: “Abbiamo raggiunto il massimo possibile, un quarto di finale di Champions. Dopo tante stagioni i risultati sono diventati straordinari negli ultimi anni, ma non penso che si possa andare molto oltre per questo ciclo per quanto mi riguarda“.

“Ho trascorso tre anni fantastici qui, ho uno splendido rapporto con tutti. Ma credo sia l’ora di trovare una via di mezzo insieme. La mia scelta è totalmente personale – confessa Hateboer -. Voglio una nuova esperienza, continuare a scoprire nuove opportunità, l’Atalanta non c’entra. Questo è un buon momento per una nuova esperienza, voglio provare un nuovo club: la carriera di un calciatore ha una durata limitata e c’è da fare delle scelte”.

Ricordiamo che Hateboer è un classe 1994, terzino ed esterno destro dell’Atalanta, con la quale ha ancora un contratto fino al giugno 2022. In passato era stato accostato anche al Milan, e chissà che anche adesso non torni di moda questo nome visto che i rossoneri sono alla ricerca proprio di un terzino destro. In questa stagione l’olandese ha collezionato 42 presenze, con 2 gol e 6 assist all’attivo, ma giocando prevalentemente da quinto di destra più che da terzino vero e proprio.

