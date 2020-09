Calciomercato – Agresti: “Chiesa al Milan? Ecco cosa penso”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il giornalista Stefano Agresti, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato del possibile colpo da parte del Milan: Federico Chiesa. Il sogno del mercato rossonero, dopo aver chiuso l’altro super colpo, Sandro Tonali. Ma prima c’è da rinforzare la difesa, va detto: “Con un giocatore molto affidabile dietro il mercato sarebbe a buon punto”.

A Radio Sportiva Agresti ha detto la sua su Chiesa al Milan: “Sarebbe un grande rinforzo ma penso sia molto difficile il suo arrivo. Il Milan ha lavorato bene nonostante le ristrettezze economiche, può lottare per il quarto posto”.

E poi sull’ipotesi playoff in Serie A: “Sono contrario, l’idea di cambiare la formula per renderlo più spettacolare o per non far vincere la Juve è qualcosa di inaccettabile. Il calcio vive di tradizioni”.

