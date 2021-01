Calabria: “Vi spiego lo stile Milan. Nasce tutto dal settore giovanile”

Calabria sullo ‘stile Milan’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Davide Calabria, terzino rossonero, ha parlato di uno ‘stile Milan’ che nasce dal settore giovanile. Queste le dichiarazioni ai microfoni di ‘Milan Tv’: “Lo stile Milan? Devi avere disciplina, avere rispetto per tutti, ma paura di nessuno. E’ una cosa che ti passano nel settore giovanile. E’ stato bello crescere qua, ancora più bello giocare in Prima Squadra”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale di Davide Calabria >>>