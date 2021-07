Calabria: “Non mi aspettavo l’addio di Conte. Sugli altri tecnici …”

Davide Calabria, terzino del Milan, ha parlato di Antonio Conte che è andato via dall'Inter e di tutti i cambi panchina delle big di Serie A

Davide Calabria, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni sui cambi di panchina che, in questa stagione 2021-2022, l'hanno sorpreso di più. "Un po’ tutti, ma l’addio di Antonio Conte non me l’aspettavo proprio. E forse non se lo aspettavano neppure all’Inter ... Al suo posto è comunque arrivato un tecnico altrettanto bravo che con la Lazio ha sempre ottenuto ottimi piazzamenti".