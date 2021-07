Calabria: “Milan meno forte dell’anno scorso? Il mercato è aperto …”

Davide Calabria, terzino del Milan, risponde così a chi vede i rossoneri più deboli dell'anno passato. Con un mercato che chiude tra un mese

Davide Calabria, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni sui tanti commenti che dicono come il Milan di oggi sia meno forte di quello della passata stagione. «Difficile dirlo: complici le vacanze e gli infortuni non ci siamo ancora ritrovati tutti insieme. E poi il calciomercato è aperto...». Intanto il Milan segue Kolo Muani. Conosciamolo meglio nella nostra intervista esclusiva.