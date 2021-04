Calabria: “Mi è dispiaciuto saltare le recenti partite per il mio infortunio”

Le ultime notizie sul Milan. Davide Calabria ha parlato della sua assenza nell'ultimo mese a causa del suo infortunio al ginocchio

Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua assenza dai campi da gioco nell'ultimo mese per via del suo intervento al ginocchio. Queste le parole del numero due rossonero. "Mi sento importante per la squadra e per l’equilibrio che posso dare sul campo. Mi è dispiaciuto saltare le recenti partite per questo intervento che ho dovuto fare, abbiamo provato a giocare sul ginocchio ma purtroppo alla fine ho dovuto fare questa operazione. Peccato che la squadra non sia riuscita ad esprimersi nel migliore dei modi, c’è da dire però che è ovvio che se ti mancano giocatori che sono stati importanti fino a quel momento fai fatica a sostituirli. Da un lato mi fa piacere che si capisca la mia importanza all’interno della squadra, ma dall’altra abbiamo zoppicato nell’ultimo periodo. Dobbiamo vederla in maniera positiva e lavorare ancora di più perché mancano pochissime partite. Adesso sono rientrato e sto bene, non dobbiamo mollare e dobbiamo lavorare ancora di più”. Intanto Ibrahimovic ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Milan TV.