Calabria: “Mancato rinnovo di Donnarumma? È giusto chiederlo al club”

Davide Calabria, terzino del Milan, ha glissato sul mancato rinnovo del contratto di Gianluigi Donnarumma con il club rossonero

Davide Calabria, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni sul perché il Milan non abbia rinnovato il contratto di Gianluigi Donnarumma: «Il club ha fatto le sue scelte e certe domande è più giusto rivolgerle ai dirigenti. Quando un calciatore va in scadenza, può succedere che non rinnovi. Il Milan, però, ha sostituto Donnarumma con un portiere del calibro di Mike Maignan, che ha vinto il campionato francese. Speriamo a fine stagione di essere tutti contenti». Leggi qui l'intervista integrale di Calabria >>>