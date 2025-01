Calabria: “Il misunderstanding con Conceicao è già alle spalle, ora dobbiamo migliorare”

“Il Parma? È una squadra organizzata bene e che può far male in contropiede, spesso rimangono in tanti davanti e noi saremmo dovuti essere più equilibrati. Ci sono mancati inserimenti, profondità e presenze in area in certe situazioni, soprattutto nel primo tempo. Ma l’abbiamo ribaltata con grinta e voglia e siamo stati bravi. Non sempre si può vincere nella maniera più bella e più piacevole, ci sono anche queste partite che poi sono fondamentali all’interno della stagione. Nonostante le difficoltà e nonostante la partita insidiosa era fondamentale arrivare ad un risultato. Questa partita ci può dare una spinta, ma dobbiamo migliorare nella fase di realizzazione che ci sta mancando“.