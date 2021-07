Calabria: “Giroud e Maignan sembrano vogliosi e con talento”

Davide Calabria, terzino del Milan, ha parlato di Olivier Giroud e Mike Maignan, nuovi acquisti rossoneri per la stagione 2021-2022

Davide Calabria, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni sui nuovi acquisti rossoneri, il portiere Mike Maignan e il centravanti Olivier Giroud, entrambi francesi: «Sembrano vogliosi e con talento. Giroud non lo scopro io: è un campione che ha vinto tanto. Maignan vuole lavorare e dimostrare che può essere protagonista anche in Italia». Intanto il Milan segue Kolo Muani. Conosciamolo meglio nella nostra intervista esclusiva.