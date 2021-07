Calabria: “Europei, non ho rimpianti. Ma ai Mondiali voglio esserci”

Davide Calabria, terzino del Milan, ha saltato gli Europei in estate. Ma non ha smesso di pensare alla convocazione in azzurro

Daniele Triolo

Davide Calabria, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni sull'operazione che gli ha fatto saltare gli Europei: «Non ho rimpianti e sono contento che l’Italia abbia vinto l’Europeo. La scelta di operarmi l’ho presa insieme a Pioli e non credo che sarei stato convocato: Mancini non mi aveva telefonato né inserito tra i pre-convocati. Visto com’è andata, giusto così».

Calabria, però, non ha mai smesso di pensare all'azzurro: «Assolutamente. Nel 2022 c’è il Mondiale e spero di esserci. Mancini mi ha convocato, ma non l’ho conosciuto perché aveva il Covid. Su di me ha speso belle parole che ho apprezzato molto. Darò il massimo per riconquistare la maglia azzurra, che è un mio obiettivo. Posso rientrare nel giro: dipenderà solo dal mio rendimento». Leggi qui l'intervista integrale di Calabria >>>