Calabria: “Donnarumma al PSG una scelta giusta? Lo vedremo”

Davide Calabria, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni sull'addio di Gianluigi Donnarumma ai rossoneri: «Restiamo amici, anche se le nostre carriere hanno preso due strade diverse. In questa vicenda ci sono cose che non sappiamo: ognuno ha fatto le sue scelte e ha le sue responsabilità. Se è stato giusto per la sua carriera andare al PSG lo vedremo». Leggi qui l'intervista integrale di Calabria >>>