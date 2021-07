Calabria: “Con Kessié bellissimo rapporto: ora tocca a lui rinnovare”

Davide Calabria, terzino del Milan, ha auspicato che Franck Kessié rinnovi presto il suo contratto poiché molto importante per i rossoneri

Davide Calabria, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni sul possibile rinnovo di contratto di Franck Kessié con i rossoneri: «Con Franck ho un bellissimo rapporto e mi auguro che trovi un accordo per il prolungamento. Eravamo entrambi in scadenza nel 2022: io ho sistemato tutto in fretta e ora tocca a lui. Kessié è fondamentale per la squadra e il Milan è uno dei club più importanti al mondo: mi auguro di averlo ancora come compagno». Leggi qui l'intervista integrale di Calabria >>>