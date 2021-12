Cairo: “Sono contento di Juric. Mai pentito di aver acquistato il Torino”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo club ai microfoni di Radio Deejay

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Deejay', Urbano Cairo ha parlato di Ivan Juric e del suo Torino. Queste le parole del presidente granata. "Sono contento di Juric, è un allenatore che ha delle grandi capacità e qualità. Ha dato al Toro un nuovo tipo di calcio e i ragazzi lo seguono molto, sta facendo un buon lavoro e secondo me abbiamo anche qualche punto in meno di quelli che dovremmo. Io pentito di aver acquistato il Torino? No, non mi sono mai pentito. Sono molto contento di aver fatto questa scelta, mi supportò molto anche mia mamma che era una tifosa granata. Questa squadra mi ha fatto battere il cuore perché incarna dei valori che mi rispecchiano personalmente, quelli di non mollare mai nella vita".