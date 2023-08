Cagni: “De Ketelaere? L’Atalanta tira fuori il massimo da un calciatore”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Luigi Cagni ha parlato del possibile trasferimento di Charles De Ketelaere dal Milan all'Atalanta. Secondo l'ex allenatore, infatti, la squadra bergamasca rappresenta l'ambiente ideale sia per il trequartista belga sia per Gianluca Scamacca. La Dea riesce a tirare fuori sempre il massimo dai giocatori. Ecco le parole di Cagni.