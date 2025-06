Cagni: “Chiesa? Ha sempre timore dopo gli infortuni. Lo vedrei bene qui…”

Intervistato a Tmw Radio, Gigi Cagni ha parlato di Federico Chiesa, giocatore del Liverpool accostato anche al Milan: "So soltanto che per me è un esterno. Finché non si è infortunato, era a destra uno dei più forti in Europa. Per me quello è il suo ruolo. Ce ne sono pochi di quel tipo oggi. Chi potrebbe sfruttarlo meglio? Chi gioca il 4-3-3 o qualcosa di simile. Il problema è che dopo l'infortunio non ha avuto più continuità, ha sempre timore".