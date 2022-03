Cagliari-Milan, Serafini: “Il Diavolo sa che dovrà fare grande gara e la farà”

Il giornalista Luca Serafini non ha nessun dubbio sulla prestazione che farà il Milan contro il Cagliari nella gara di domani in Serie A

Nonostante il Milan abbia mostrato alcuni cali di concentrazione contro squadre non di prima fascia, Luca Serafini non ha dubbi. Contro il Cagliari la squadra di Stefano Pioli metterà in campo una grande prestazione. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': “A Spezia ho visto un Cagliari irriconoscibile, ma è la stessa squadra che avrebbe meritato di battere il Napoli. La forza dello stadio e la voglia di Mazzarri di compiere questa impresa sono sicuramente un ostacolo. Il Milan è però delle tre quella che quando ci sono certe partite riesce normalmente a sbrogliarle meglio. Contro le squadre con situazioni ibride come la Salernitana, che aveva solo il vento della novità quel giorno o come l’Udinese e il Sassuolo il Milan fa fatica, ma sa che dovrà andare a fare una grande partita domani e la farà". Ecco come e dove seguire Cagliari-Milan in tv o diretta streaming >>>