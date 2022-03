Cagliari-Milan, Pancaro: “Il Diavolo arriva forse nel suo momento migliore”

Giuseppe Pancaro, ex calciatore di Milan e Cagliari, ha parlato in vista dello scontro in Serie A tra le due squadre. Le dichiarazioni

Renato Panno

Giuseppe Pancaro, ex calciatore di Milan e Cagliari, ha parlato in vista dello scontro in Serie A tra le due squadre. I rossoneri arrivano alla partita nel loro momento migliore? Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'CagliariNews24': "Il Milan arriva benissimo, forse nel momento migliore perché oltre ad aver vinto contro l'Empoli da la sensazione di grande maturità e consapevolezza, si vede che è centrato verso l'obiettivo. Per il Cagliari questa sarà un'ulteriore grande difficoltà".

