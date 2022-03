Battistini: “Milan? Gioca bene e cerca il dominio, ma attenzione al Cagliari”

Sergio Battistini, ex calciatore rossonero, ha analizzato Cagliari-Milan, partita valida per la 30^ giornata di Serie A. Le dichiarazioni

Sergio Battistini, ex calciatore rossonero, ha analizzato Cagliari-Milan, partita valida per la 30^ giornata di Serie A. La lotta per lo Scudetto entra nel vivo, adesso avrà la meglio chi sbaglia meno. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Il match col Cagliari non sarà facile perché sta lottando per non retrocedere. È una gara impegnativa e da ora fino alla fine ogni partita può determinare l'esito finale. Il Milan mi piace come gioca, è una squadra offensiva, che cerca il dominio della gara. Ma tutte le tre là davanti stanno facendo un gran campionato, ora vince chi sbaglia meno". Ecco come e dove seguire Cagliari-Milan in tv o diretta streaming >>>