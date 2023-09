Albertosi: “Il Cagliari non può fare a meno di Lapadula”

Enrico Albertosi, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match tra Cagliari e Milan. Ecco le sue parole

Enrico Albertosi , ex portiere, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola questa mattina, in vista del match delle 18:3o tra Cagliari e Milan . Ecco, quindi, le sue parole.

Su Lapadula: "L'anno scorso è stato un punto di riferimento, ha risolto tanti scontri. Una squadra che combatte per la salvezza in Serie A non può fare a meno di un attaccante del genere". Ecco come e dove vedere Cagliari-Milan in tv o diretta streaming >>>