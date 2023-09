Albertosi: “Il Cagliari ha diversi problemi. Non riesce a segnare”

Enrico Albertosi, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match tra Cagliari e Milan. Ecco le sue parole

Enrico Albertosi , ex portiere, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola questa mattina, in vista del match delle 18:3o tra Cagliari e Milan . Ecco, quindi, le sue parole.

Sulle difficoltà del Cagliari: "Oggi il Cagliari ha diversi problemi, soprattutto perché la squadra non riesce a fare gol. Fin qui ne hanno segnato solo uno in cinque partite e non sarà semplice per il mister cambiare la situazione, anche considerando che è fuori Lapadula, il capocannoniere dell'ultima Serie B".