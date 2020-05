Cafu rivela: “Non dovevo andare al Milan nel 2003, vi racconto tutto”

NEWS MILAN – Verità senza particolari filtri. Grazie alle dirette sui social, molti calciatori, dirigenti e allenatori stanno ricordando e raccontando retroscena storici e spesso curiosi e divertenti, oltre che discutere della propria quotidianità. Oggi ‘intervista’ per Marcos Cafu, il quale racconta il suo approdo al Milan nell’estate del 2003.

“Avevo trovato un accordo con il Yokohama, in Giappone. Quindici giorni prima di partire arrivò la proposta del Milan, io risposi che ero già grande, avevo 32 anni, ma loro mi dissero che il Mister in persona aveva chiesto alla società di contattarmi perché mi voleva. Ho detto va bene, ho chiamato il Yokohama e gli ho spiegato che mi aveva cercato il Milan, una delle squadre più forti al mondo“.

“A quel punto non potevo dire no ai rossoneri per andare in Giappone. Ho disdetto il contratto con il Yokohama ed ho firmato con il Milan. Il contratto iniziale prevedeva un solo anno, in realtà poi sono rimasto fino al 2008. È stata sicuramente la scelta più giusta, giustissima”. Il suo arrivo al Milan fu straordinario per la sua carriera e per la squadra di Carlo Ancelotti, con la quale vincerà diversi titoli tra cui Scudetto e Champions League. Proprio mister Carletto ha raccontato altri retroscena del passato >>>