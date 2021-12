Cafu: “Milan-Napoli, mi aspetto un match tosto, bello e intenso”

Marcos Cafu, ex terzino rossonero, ha parlato di Milan-Napoli in esclusiva per il 'Corriere dello Sport. Queste le sue dichiarazioni

Daniele Triolo

Marcos Cafu, ex terzino destro del Milan per cinque stagioni, dal 2003 al 2008, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni.

Su Milan-Napoli: «Mi aspetto un incontro bello intenso perché la posta in gioco è grande, anche se siamo ancora a metà campionato. Il Milan nonostante gli infortuni sta facendo una bella stagione: è stato eliminato dal girone di Champions League, ma in Serie A è in alto e può vincere lo Scudetto».

Sulla sua favorita per il titolo: «Il Milan».

Su Stefano Pioli: «Lui lavora al Milan da più tempo e si è conquistato la conferma con i risultati. E’ il tecnico giusto, al posto giusto e per la rosa giusta. Al Milan non è facile ottenere i risultati che sta ottenendo perché la pressione e le aspettative sono grandi. Pioli invece non sta sbagliando quasi niente».

Su Luciano Spalletti: «Fino a poco tempo fa era primo, ma ora ha perso un paio di gare ed è quarto. Niente di compromesso perché la squadra ce l’ha. Con tutti i giocatori sani, può dire la sua fino alla fine».

Sui tanti assenti che avranno gli azzurri in Milan-Napoli: «Non pensate che per il Milan sarà facile. Anzi ... Mi aspetto un match tosto perché entrambe le formazioni hanno avuto una settimana di tempo per prepararsi».

Su Zlatan Ibrahimović sempre decisivo anche a 40 anni: «L’età è solo un numero se il corpo regge. Ibra è ancora a grandi livelli perché è un campione».

Su Hakan Çalhanoğlu e Gianluigi Donnarumma, andati via a zero dal Milan, che vanno bene all'Inter ed al PSG: «Da lontano è difficile giudicare perché non è stato rinnovato un contratto. Di certo il Milan ha perso un grandissimo portiere e un ottimo centrocampista, ma hanno un grande preparatore dei portieri come Dida e Mike Maignan è forte. In più c’è Paolo Maldini che è un fenomeno anche come dirigente. Mi fido di Paolo».

Sullo stadio 'San Paolo' ora intitolato a Diego Armando Maradona: «Bellissimo e giustissimo. Io sono innamorato del calcio e dei grandissimi giocatori e mi sembra il meritato riconoscimento per ciò che Maradona ha dato a Napoli e al Napoli».

Su Maradona il più forte di tutti i tempi: «Il più grande che ho visto e ci ho anche giocato contro quando era al Siviglia. Lo metto sullo stesso livello di Pelé. Quei due erano di un altro pianeta, anche rispetto a Lionel Messi». Ecco come e dove vedere Milan-Napoli in tv o in diretta streaming >>>