Cafu: “Ecco le qualità che servono oggi per essere un terzino”

Marcos Cafu, ex terzino di Roma e Milan, ha spiegato a 'La Gazzetta dello Sport' cosa serve, oggi, per essere un grande interprete del ruolo

Marcos Cafu, ex terzino di Roma e Milan, ha parlato in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport'. Parlando di quanto si sarebbe divertito a giocare nel calcio di oggi, Cafu ha dichiarato: "Tanto. Oggi il terzino è uno dei ruoli più importanti perché può fare la differenza in entrambe le fasi. Però attenzione: non basta correre, serve tecnica perché se poi arrivi sul fondo e non sai dove mettere la palla diventa tutto inutile. Devi andare veloce, saltare l'avversario e servire il tuo compagno in area".