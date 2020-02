Cafu: “È ora di cambiare. Alexander-Arnold merita il Pallone D’Oro”

NEWS DALL’ESTERO – Marcos Cafu, grande terzino ex Milan e Roma, incorona l’uomo di fascia del momento, ossia Trent Alexander-Arnold. Cafu intervistato dal Mirror ha infatti dichiarato: “Alexander-Arnold è uno dei migliori giocatori al mondo. Ha le stesse qualità delle mie e ha ancora un grande potenziale, può migliorare ancora”.

Cafu ha aggiunto anche: “Trent è un calciatore forte e abile, spinge per tutta la partita in avanti e aiuta il Liverpool a segnare molti gol. Vorrei dagli un consiglio però, cioè di continuare a fare quello che ha fatto negli ultimi anni e non cambiare il suo stile di gioco. Anche se commette errori, deve continuare a fare ciò che fa. Penso che Alexander-Arnold abbia tutto per vincere il Pallone d’Oro anche perché è ora di cambiare questa storia che solo gli attaccanti e i marcatori lo possono ricevere. La gente deve capire che i difensori sono importanti esattamente come i centravanti”.

Da un grandi difensore come Cafu ad un altro grande difensore. Si tratta di Alessio Romagnoli che si presenterà al matc contro il Torino con un record. Per scoprire di cosa si tratta continua a leggere>>>

