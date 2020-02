Verso Milan-Torino – Insostituibile Romagnoli: finora sempre in campo

NEWS MILAN – Alessio Romagnoli, stakanovista ed insostituibile del Milan. Alla vigilia di Milan-Torino, ‘Monday Night‘ della 24^ giornata di Serie A, il difensore centrale e capitano rossonero vanta una singolare ed invidiabile statistica per un giocatore di movimento.

Romagnoli, infatti, ha giocato, finora, per intero tutte le 23 gare di campionato (2.070 minuti sul terreno di gioco) e le 3 di Coppa Italia (300 minuti, supplementari compresi), per un totale di 2.370 minuti complessivi in campo nel cuore della retroguardia della compagine rossonera affidata a Marco Giampaolo prima e Stefano Pioli poi.

Romagnoli, classe 1995, al Milan dall’estate 2015, non ha saltato finora neanche un minuto, e, di conseguenza, nemmeno una partita nelle competizioni in cui il Diavolo è impegnato. Non gli era mai successo finora in carriera. Va ricordato, comunque, come sul suo capo penda una diffida che, alla prossima ammonizione rimediata, gli farà scattare un turno di squalifica in campionato.

Per scoprire, nel frattempo, le ultime sulla formazione che ha in mente il tecnico Pioli per Milan-Torino e per capire se Romagnoli, ancora una volta, sarà in campo con la sua maglia numero 13, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android