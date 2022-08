Cabrini sulla Serie A: “Campionato combattuto tra 4-5 squadre”

L'ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana Antonio Cabrini ha parlato del campionato di Serie A in corso e della lotta scudetto. Queste le dichiarazioni rilasciate in esclusiva ai microfoni di Footballnews24: " Sicuramente dalle prime giornate si è visto un campionato molto più combattuto, con almeno 4-5 squadre che possono lottare fino alla fine per vincere. La Roma è una squadra decisamente attrezzata. Il Napoli è sempre una squadra da temere, che può dar fastidio a chiunque. È sicuramente nella lista delle 5 che possono essere protagoniste in questa stagione". Difesa e mediana, il Milan accelera: le ultime news di mercato >>>