Buriani: “Il Milan merita lo scudetto per quanto ha fatto vedere”

L'ex calciatore rossonero Ruben Buriani non ha dubbi: il Milan è la squadra che merita di più lo scudetto in questa Serie A. I tre punti di distacco dal secondo posto non sono un vantaggio enorme, ma possono essere sufficienti. Di sicuro la squadra di Stefano Pioli, nelle ultime otto partite, non può più sbagliare. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb'.

"Tre punti di vantaggio possono essere un discreto vantaggio, ma non puoi sbagliare. Così come anche dietro se rallentano minimamente è un grosso problema. Ora mi dà abbastanza fiducia perchè ha ritrovato continuità di risultati. Le vittorie sono faticose per tutti ora, ma a questo punto lo spettacolo va messo in secondo piano. E tutto sommato per quanto fatto vedere i rossoneri si meritano lo scudetto".