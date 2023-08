Buffon: “Il Milan mi incuriosisce tantissimo. Su Pioli dico che…”

Gianluigi Buffon , ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', soffermandosi in modo particolare sulle big al via della Serie A , tra cui il Milan di Stefano Pioli . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Gianluigi Buffon

"Favorite per lo scudetto? Napoli, Inter e Juve. Per la Champions aggiungo Milan, Lazio e Roma. I rossoneri mi incuriosiscono tantissimo. Probabilmente è la squadra che mi intriga di più. Mi interessa capire come Pioli, che ha già dimostrato di essere bravissimo, riesce a mettere insieme tanti giocatori di Paesi diversi. È una sfida affascinante".