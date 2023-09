Buffon: “Milan? Se trovano l’assetto hanno le potenzialità di giocarsela”

Intervistato dai microfoni di Radio Serie A, Gianluigi Buffon ha parlato del Milan in vista della corsa allo Scudetto: "Secondo me Juve e Inter se lo contenderanno fino alla fine, poi c’è da vedere se riusciranno a rientrare il Napoli o il Milan. Con l’allenatore bravo che hanno, i rossoneri se trovano l’assetto possono avere le potenzialità di giocarsela".

Infine, l'ex portiere della Juventus ha concluso con un pensiero sul suo nuovo ruolo come capo delegazione della Nazionale: "Il ruolo di capo delegazione mi incuriosiva molto, mi piaceva tanto. Poteva essere il vestito adatto per me, poi il fatto di ritornare in un ambiente che conoscevo bene, qualificante e qualificato, con il desiderio di rivalsa per un altro Mondiale nel quale siamo stati assenti, questa è la cosa che mi ha incentivato". LEGGI ANCHE: Le prime parole da giocatore del Milan. Ecco la conferenza di Jovic