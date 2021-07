Buffon: “Donnarumma è il punto di riferimento mondiale per i portieri”

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha parlato di Gianluigi Donnarumma alla Gazzetta dello Sport. Ecco le dichiarazioni dell'ex bianconero

Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus ed oggi estremo difensore del Parma, in Serie B, ha parlato di Gianluigi Donnarumma, collega passato in estate dal Milan al PSG a parametro zero, fresco di vittoria degli Europei con la Nazionale Italiana di Roberto Mancini.

"Donnarumma ha fatto un grandissimo Europeo - ha esordito Buffon -. Per le parate, ma soprattutto per la gestione delle varie situazioni. È stato di una spanna superiore a tutti gli altri portieri. Se ad inizio torneo poteva ancora essere considerato una sorpresa, alla fine ha consolidato la sua posizione: oggi è lui il punto di riferimento mondiale".

"Deve durare 25 anni come me? Non si aspetti che sia io a dirlo. Non mi interessa. A me interessa solo che sia bravo e me lo godo, perché può insegnarmi ancora qualcosa - ha proseguito Buffon su Donnarumma -. Ho già studiato alcune cose di Gigio che mi faranno migliorare negli anni che mi restano tra i pali. Ho una serenità tale che la bravura degli altri non sarà mai un problema".

"Non mi sentirete mai dire: 'Vedremo se tra 25 anni sarà forte come me'. Ammiro i bravi portieri come ammiro i fenomeni degli altri sport. Mi esaltano", ha concluso Buffon su Donnarumma.