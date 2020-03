Budan si schiera con Boban: “Ha ragione. Ecco perchè…”

NEWS MILAN – L’ex attaccante Igor Budan, nell’intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com, ha parlato di Zvonimir Boban e del licenziamento da parte del Milan dovuto all’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

“Ogni proprietà può fare ciò che vuole. Nel bene e nel male. Boban ha fatto bene a dire la sua quando non sono stati rispettati più i ruoli – spiega Budan -. Boban era un dipendente del Milan, al di là della sua carriera da calciatore, e sapere di dover affrontare la stagione venendo a mancare il rapporto con la proprietà non è facile. Peccato, sembrava che il Milan fosse in ripresa e invece sono nati nuovi problemi”.

Sul trasferimento in rossonero di Dani Olmo, saltato perché il ragazzo ha scelto il Lipisa, Budan commenta: "Il Lipsia è la scelta migliore per le sue caratteristiche. Se uno che ha fatto le giovanili nel Barcellona va a Zagabria la dice lunga sulla voglia di imporsi. Ha un padre molto presente nella sua vita, è sempre stato consigliato bene. Se non hanno scelto il Milan è per il progetto. Da minorenne se sei nato nel Barcellona non vai a Zagabria se pensi prima ai soldi. Il Lipsia è la squadra giusta per continuare a crescere".

