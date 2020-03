Bucciantini: “Nel Milan decidono in troppi. Ma sto con Boban e Maldini”

NEWS MILAN – Con mezza Serie A ferma per i rinvii decisi ieri dalla Lega Serie A, si parla inevitabilmente della vicenda societaria relativa al Milan. A parlarne, ai microfoni di Sky Sport, è Marco Bucciantini.

Il giornalista si sofferma sui “troppi” dirigenti che vogliono decidere tutto: “In un momento in cui il calcio ci sta proponendo società molto semplici.. Ovvero presidente, un uomo di calcio e la parte tecnica, come il Napoli degli anni scorsi e la Lazio di quest’anno. Probabilmente in questo momento al Milan sono in troppi e si tratta di territori. Non faccio una valutazione su chi sia più bravo, se gli stranieri o Maldini e l’italianizzato Boban, ma se mi fermo alla forma, sto con Boban e Maldini. Perché quello non è solo un modo di parlare di un allenatore, ma è un’invasione di una competenza“. Anche Paolo Condò si è soffermato su questa situazione: ecco il suo pensiero >>>

