Bucciantini: “Il Milan ha cambiato un intero reparto e trovato equilibrio”

"Il Milan ha preso giocatori forti. Il Milan ha cambiato un intero reparto, non ha più nessuno del centrocampo dello Scudetto. Pioli è stato bravo a cogliere i segnali estivi, nonostante un pre-campionato poco sereno. Ha cambiato qualcosa, ha trovato un nuovo equilibrio con un centrocampista in più. Ci ha messo mano, c'è artigianato nuovo per fare cose che piacciono a lui".